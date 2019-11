Abrissarbeiten in Nägelstedt, auf dem Gelände an der Hauptstraße soll eine neue Musikschule errichtet werden.

Nägelstedt. Marodes Eckhaus an der Hauptstraße wird zurückgebaut. An der Stelle soll ein neues Domizil für den Musikverein entstehen.

Abriss für neue Musikschule in Nägelstedt

Viel ist es nicht mehr, was an das einstige Backhaus an der Hauptstraße in Nägelstedt erinnert. Gegenüber vom Bürgerhaus ist seit einigen Tagen ein Bagger zugange, der das Gebäude Stück für Stück abträgt. Mittlerweile ist nur noch Bauschutt zu sehen. An der Stelle soll ein Neubau entstehen, der als Übungsraum für den Nägelstedter Musikverein dienen soll (diese Zeitung berichtete am 5. November). Dort kann das Jugendblasorchester ebenso üben wie Schüler im Einzelunterricht.