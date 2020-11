Alarmanlage im Stadtmuseum Bad Langensalza ist museumsreif

Die Alarmanlage im Bad Langensalzaer Stadtmuseum muss ausgetauscht werden. Die Funktion sei derzeit eingeschränkt, zudem häufen sich die Fehlalarme. Für das System aus dem Jahr 1998 gebe es keine Ersatzteile mehr. Die zuständige Wartungsfirma habe die Anlage mit gebrauchten Ersatzteilen notdürftig reparieren können. Dennoch müsse die Technik damit offiziell als defekt eingestuft werden.

So wird es in einer Beschlussvorlage der Stadtverwaltung beschrieben, über die der Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend beriet. Da im Ernstfall kein Versicherungsschutz bestünde, müsse eine neue Anlage installiert werden. Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) bat den Ausschuss um Zustimmung, außerplanmäßig 22.000 Euro auszugeben. Auf diese Summe belaufe sich das Angebot der Wartungsfirma zur Installation einer neuen Anlage.

Von den Stadträten wurde die Frage aufgeworfen, ob eine derartige Anschaffung einfach so beschlossen werden könne oder ob der Auftrag nicht vielmehr ausgeschrieben werden müsste, um mehrere Angebote einzuholen. Beschlossen wurde am Montag nichts. Das Thema wurde zur Klärung der Frage auf die nächste Sitzung verschoben.