Auftakt zur Sommerlaune in Bad Langensalza ausverkauft

Die erste Ausgabe der Kulturreihe Sommerlaune am Freitagabend war ausverkauft. Viele Gäste nutzten das erste größere Konzertangebot seit Langem, lauschten und lachten beim Auftritt des Kabarett-Duos Pony & Kleid, alias Julia Fuchs und Thomas Engel. Das Kulturamt der Stadt hatte die Konzertreihe in wenigen Wochen aus dem Boden gestampft, nachdem durch die Pandemie vieles abgesagt werden musste. Am Freitag, dem 31. Juli, 19 Uhr, spielen dann Ostückenberg und Carosh Bendt.