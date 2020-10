Der Straßenverkehr in Bad Langensalza soll sich in den nächsten Jahren an einigen Stellen deutlich ändern. Entsprechende Pläne skizzierte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) im Gespräch mit dieser Zeitung.

Schutzstreifen für Radler in der Gothaer Landstraße

Fahrradfahrer sollen künftig sicherer und bequemer durch die Stadt kommen. An mehreren Stellen sollen nächstes Jahr Radwegstreifen entstehen – etwa in der Gothaer Landstraße und den angrenzenden Straßen. „Die Deutsche Bahn will 2021 den dortigen Bahnübergang sanieren; die Straße wird also eine Zeit lang gesperrt sein. Das gibt uns als Stadt die Möglichkeit für Markierungs- und Ausbesserungsarbeiten“, sagt Matthias Reinz.

Entstehen sollen rote Schutzstreifen, die Radler von Autos und Lastern trennen. Die Straßenbreite gebe diese Unterteilung her. Aus Sicht des Bürgermeisters ist in diesem Areal auch eine Tempo-30-Zone angebracht. Diese könnte von der Straße der Einheit und der Lindenstraße in Ufhoven ausgeweitet werden auf die Poststraße, die Gothaer Landstraße und die Erfurter Straße.

Europakreuzung soll Kreisverkehr werden

Angedacht ist zudem ein durchgängiger Radweg von der sogenannten Europakreuzung – also dort, wo sich Erfurter Straße, Tennstedter Straße, Tonnaer Straße und Illebener Weg treffen – bis nach Merxleben. Denn auf dieser Achse stehen in den nächsten Jahren große Bauarbeiten an. Die Tennstedter Straße und in der Verlängerung auch die Sondershäuser Straße sollen voraussichtlich 2023 und 2024 komplett saniert werden. 2021 sollen die Planungen beginnen.

Die Europakreuzung selbst soll sich grundlegend verändern und zu einem Verkehrskreisel umgebaut werden – ähnlich wie zuletzt am Mühlhäuser Berg. Derzeit laufen Absprachen mit dem zuständigen Landesamt, informierte Matthias Reinz. In der Thamsbrücker Straße, vor wenigen Jahren erst umgestaltet, könnte auf den Gehwegen Mischverkehr mit Radlern und Fußgängern eingeführt werden.

Sanierung von Oststraße und Homburger Weg geplant

Die Stadt greift damit Ideen von Erfurter Studenten auf, die diese im Sommer dem Stadtrat vorstellten. Verbesserungen für Radfahrer haben alle Parteien zur letzten Stadtratswahl versprochen. Auch im neuen Kurort-Entwicklungsplan und bei Touristikern spielt das Thema eine Rolle. „Ich weiß, dass wir in dieses Konzept viel Energie stecken müssen und sich die Bürger daran gewöhnen müssen“, sagt Matthias Reinz.

Doch zu lange seien Radler bei der Straßenplanung ignoriert worden. Generell ist Bürgermeister Reinz unzufrieden mit den Schwerpunkten der vergangenen Jahre. Zu einseitig hatte sich die Stadt aus seiner Sicht auf die Sanierung der Innenstadt fokussiert. „Fahren Sie durch den Homburger Weg oder die Oststraße: Das sind Schlaglochpisten. Hier wurde geschlafen“, sagt er. Auch die Bürger selbst seien daran nicht ganz unschuldig. Viele hätten abgewunken, sobald Straßenausbaubeiträge thematisiert worden seien. Bisher habe ihm die Finanzplanung seines Amtsvorgängers ein enges Korsett geschnürt. Doch es sei sein „festes Ziel“, im nächsten Jahr die Oststraße und 2022 den Homburger Weg sanieren zu lassen.