Außergewöhnlicher Weihnachtsgottesdienst in Bad Langensalza

Die Christvesper der evangelischen Kirchengemeinde Bad Langensalza am Heiligen Abend fand in der Bergkirche statt. Wegen der Pandemie waren nur wenige, angemeldete Besucher anwesend.

Kein gemeinsamer Gesang, Abstand zu den Mitmenschen, Einlass nur mit Voranmeldung – es war in vielerlei Hinsicht ein besonderer Gottesdienst am Heiligen Abend in der Bad Langensalzaer Bergkirche. Die Pandemie zwang die evangelische Gemeinde dazu, vieles von dem einzuschränken, was gemeinhin zu einer Christvesper gehört: Einander fremde Menschen versammeln sich dicht an dicht in der Kirche, um im gemeinsamen Gesang und Gebet zur Ruhe zu kommen und die Weihnachtszeit einzuläuten.

Es sei ein mit Spannung erwartetes Weihnachtsfest, sagte Pfarrer Dirk Vogel. "Schon hier in der Kirche zeigt sich, dass in diesem Jahr vieles anders ist. Keine Menschenmenge, die sich bis in die erste Reihe drängt, kein Tumult von Kindern in Vorfreude." Mitunter wünsche man sich eine stillere, weniger rasante Adventszeit, mit mehr Muße für das Wesentliche im Leben. Das sei nun eingetreten, aber anders als erwartet.

Zwar hätten sich viele mit der Situation arrangiert, dennoch treibe viele Menschen die Sorge vor der weiteren Entwicklung der Pandemie um. Durch die Einschränkungen im privaten wie öffentlichen Leben fühle sich mancher aus Vertrautem herausgerissen.

"Die Weihnachtsgeschichte erzählt die Geschichte zweier Menschen, die herausgerissen wurden aus ihrer Heimat, aus ihrem Leben. Maria und Josef sehnen sich nach einem Ankommen im Vertrauten und stehen damit exemplarisch für die heutige Zeit", so Dirk Vogel weiter.

Da nur wenige Menschen das Krippenspiel in der Kirche mitverfolgen konnten - etwa 60 Personen hatten sich vorher angemeldet - wurde die Weihnachtsgeschichte vorab aufgezeichnet. Ab Punkt 15 Uhr war das 45-minütige Video am Heiligen Abend zu sehen. Der Pfarrer und Gemeindemitglieder führen mit Gebeten, Gesang, Orgelspiel und Predigt abwechselnd durch diese digitale Vesper. Die einzelnen Beiträge wurden – ebenso wie das Spiel der jungen Darsteller – separat aufgenommen und später zusammengeschnitten. Die Texte der Lieder werden eingeblendet.

Die Christvesper als Mitschnitt unter www.youtube.com/watch?v=ADJshoZRQKE