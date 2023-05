Das Auto geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr Bad Tennstedt kam zum Einsatz und löschte (Symbolbild).

Auto brennt in Bad Tennstedt: Mutter rettet sich mit ihren drei Kindern ins Freie

Bad Tennstedt Plötzlich stieg Rauch aus dem Motorraum: In Bad Tennstedt konnten sich eine Mutter und ihre drei Kinder rechtzeitig aus einem brennenden Auto retten.

Eine 45-jährige Frau war am Mittwoch mit ihrem Auto zwischen Bad Tennstedt und Kutzleben unterwegs, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum des Fahrzeuges stieg.

Wie die Polizei mitteilte, hielt die Frau den Pkw an und stieg mit ihren drei Kindern rechtzeitig aus dem Auto aus - dieses geriet daraufhin in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Am Auto entstand Totalschaden. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

