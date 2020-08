Bad Langensalza: Mittelalterstadtfest-Geschichten im Stundentakt

Bad Langensalza. Ein Ersatzprogramm soll in Bad Langensalza an das Mittelalterstadtfest erinnern, das wegen der Corona-Vorschriften ausfallen muss.

Einfach so tun, als ob Mittelalterstadtfest in Bad Langensalza wäre, wollte Ralph-Uwe Heinz. Er hatte geplant, sich am Markt mit der Leier aufstellen – und zu musizieren. „Denn das Mittelalterstadtfest liegt mir am Herzen“, sagt der Gothaer, der dabei als Herold-Darsteller bekannt ist.