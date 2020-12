Bad Langensalza plant Aufwertung des Wohngebietes Nord

Ungenutzter Rundbau links, leerer Supermarkt rechts. In der Käthe-Kollwitz-Straße in Bad Langensalza soll sich manches ändern.

Bad Langensalza. Der Rundbau und der leere Supermarkt an der Käthe-Kollwitz-Straße sollen verschwinden. Angedacht sind Wohnungen und Dienstleister.

Die Stadt will das nördliche Wohngebiet umgestalten. Konkret geht es um das Areal beiderseits der Käthe-Kollwitz-Straße, das im Bebauungsplan als Stadtteilzentrum Nord bezeichnet wird. Hier soll Platz für Wohnungen und Dienstleister geschaffen werden. Der Stadtrat wird sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 10. Dezember, mit dem Thema beschäftigen.