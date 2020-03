Bad Langensalza und Mühlhausen setzen auf Buga-Werbeeffekt

Die Bundesgartenschau 2021 wird in Bad Langensalza vor allem aus Marketing-Sicht wahrgenommen. Im Fokus der Vorbereitungen stehe, die Kur- und Rosenstadt bekannter zu machen. Größere Bauprojekte sind in diesem Zusammenhang nicht geplant. Vielmehr soll auf die bestehenden Vorzüge verwiesen werden. Dies erfordere Eigeninitiative, erklärte Sabine Hilbig, die in der Stadtverwaltung für das Marketingprojekt verantwortlich ist.

Erfurt als Zentrum der sechsmonatigen Schau wird von den 25 Außenstandorten mit eigenen Angeboten ergänzt. Die Bad Langensalzaer Gärten sind ein Außenstandort. Mühlhausen nimmt mit dem Neuen Friedhof an der Schau teil. Diese heute etwa 10,6 Hektar große Anlage wurde 1928/29 nach Entwürfen des Architekten Karl Theodor Huß angelegt. Bereits unmittelbar nach der Fertigstellung wurde die Anlage als Meisterwerk gepriesen und gilt heute unter Experten als gartenkünstlerisch bedeutendste Friedhofsanlage in Thüringen – so die Beschreibung in der Buga-Broschüre.

Bad Langensalzaer Veranstaltungen mit Buga-Bezug

Gäste anlocken, ohne Erfurt die Schau zu stehlen – das ist der Balanceakt für alle Außenstandorte. „Wir werden sämtliche Veranstaltungen im kommenden Jahr konsequent auf die Buga ausrichten – in enger Abstimmung mit Erfurt. Wir werden hier keine Showbühne stehen haben, während woanders ein Event ist“, sagte Sabine Hilbig. Von der Eröffnung am 23. April bis zum Finale am 10. Oktober 2021 wird es alleine in Erfurt 5000 kleine und größere Buga-Veranstaltungen geben. Wichtig sei dabei, dass sich die Standorte nicht gegenseitig die Besucher streitig machten und die Gäste Ereignisse verpassten.

Dennoch sollen Buga-Besucher animiert werden, Bad Langensalza zu besuchen. Geprüft werde derzeit ein mögliche Kooperation mit der Deutschen Bahn. So könnten Fahrkarten mit Buga-Tickets kombiniert werden. Ebenso seien geführte Radtouren zwischen Bad Langensalza und Erfurt in Verbindung mit dem bestehen Radverleih-Service denkbar.

Der Neue Friedhof in Mühlhausen ist ebenfalls ein Außenstandort der Bundesgartenschau 2021. Foto: Daniel Volkmann / TA

3K-Theater und Rosenkönigin in Erfurt

Auch in Erfurt selbst wird sich Bad Langensalza präsentieren. Vor der Defensionskaserne auf dem Petersberg wird es eine Ausstellung zum Thema „Epochengärten“ geben. Hier sollen die historischen Stile der verschiedenen Gartenepochen gezeigt werden. Sabine Hilbig nennt das Beispiel des Barocks, wofür Bad Langensalza mit dem Friederikenschlösschen, der Orangerie und dem Park prädestiniert ist.

Zudem soll es im Ega-Park im Juni 2021 eine Woche der Außenstandorte geben. Dort wolle Bad Langensalza deutliche Akzente setzen. Die Rosenkönigin werde vor Ort sein, erwogen werde auch eine Kochshow. Mühlhausen wiederum soll von der Theaterwerkstatt 3K vertreten werden. Das Ensemble werde mit Theatervorführungen, szenischen Darstellungen, Improvisation und Mitmachangeboten unter dem Titel „Schauergeschichten“ für eine mystisch-unterhaltsame Darstellung des Neuen Friedhofs sorgen, informierte Stadtsprecherin Anke Pfannstiel.

Die Kur und Tourismus Bad Langensalza befragt derzeit Händler und Gastronomen zu möglichen Aktionen. Noch bis Mitte März werden Ideen gesammelt, die dann zu einem Programm zusammengestellt und in Form eines Buga-Veranstaltungskalenders an die Gäste ausgegeben werden sollen.