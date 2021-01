Bad Langensalza Die Bundesgartenschau wirbt um ehrenamtliche Helfer. In Bad Langensalza Kurstadt stehen neue Gästeführer bereit.

Bad Langensalza will Buga aus eigener Kraft stemmen

Bad Langensalza. Während der Bundesgartenschau von April bis Oktober werden die Touristiker und die städtischen Mitarbeiter in Bad Langensalza wohl nicht auf die Unterstützung durch freiwillige Helfer angewiesen sein. Für die Begrüßung und Betreuung der Besucher sieht Astrid Lehmann, Leiterin der Tourist-Information, die Stadt gut vorbereitet.

Die Buga GmbH wirbt seit einiger Zeit um ehrenamtlich Engagierte für verschiedene Aufgaben, die täglich vor und hinter den Kulissen anfallen werden. So können sich Besucher mit körperlichen Einschränkungen bei ihren Rundgängen über die Ausstellungsbereiche begleiten lassen. Auch die Vorbereitung von Veranstaltungen, die Pflege strapazierter Grünflächen oder Auskünfte und Informationen für Besucher stehen auf dem Programm der Buga-Helfer.

Die Helfer sind vorrangig für die beiden Ausstellungsflächen in Erfurt vorgesehen, also den Egapark und den Petersberg, weniger für die Außenstandorte, bestätigt eine Buga-Sprecherin. Dennoch freue man sich, wenn sich auch Bad Langensalzaer fänden, die die Schau in Erfurt unterstützen wollen.

Die Pflege der Gartenanlagen und Grünflächen sowie der zeitweise geplanten Gärten in der Innenstadt werde auch während der Buga wie gewohnt vom städtischen Gartenbauamt übernommen, sagt Astrid Lehmann.

Für Stadtführungen mit Buga-Bezug hat die Kur und Tourismus Bad Langensalza gemeinsam mit der Gästeführerzunft vorgesorgt. Im vergangenen Jahr schlossen 20 Männer und Frauen ihre Ausbildung ab und dürfen fortan Besucher durch die Stadt führen. Knapp ein Jahr dauerte die Ausbildung, in der es nicht nur um die Stadtgeschichte sondern auch um Gartenthemen ging.

Gerüstet ist die Stadt also. Unwägbar ist laut Astrid Lehman jedoch, wie das Buga-Jahr verlaufen wird. Kommt der Besucheransturm, ähnlich wie im vergangenen Sommer? „Das wird spannend für uns alle“, so Astrid Lehmann.