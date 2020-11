Bad Langensalza will Erhöhung der Kita-Beiträge staffeln

Die Stadtverwaltung will die anvisierte Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindergärten in zwei Schritten vollziehen. Zudem soll der Gebührenrahmen für die folgenden vier Jahre gelten, also bis Ende 2024 statt wie bisher angedacht bis Ende 2023. Diesen Vorschlag brachte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) bei der jüngsten Doppelsitzung des Hauptausschusses und des Sozialausschusses ein.