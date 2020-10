Bad Langensalza will Kirchensanierung unterstützen

Es war ein Parforceritt durch die aktuelle Agenda des städtischen Bauamtes, den Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) am Donnerstagabend gemeinsam mit den Stadträten und Bürgern veranstaltet hat. Es sei ihm ein Anliegen, zu Beginn der Ratssitzungen künftig regelmäßig Einblicke in aktuelle Projekte der Stadt zu geben, sagte Matthias Reinz. Je einen Fachbereich wolle er dabei in den Fokus rücken.

Arbeiten am Friedhof, Friederikenschlösschen, Brunnenhäuschen

Der Fachbereich Bau und Stadtentwicklung kümmert sich naturgemäß um jene Vorhaben, die im Stadtbild für jedermann sichtbar sind: Sanierungen, Abrisse, Neubauten, Umgestaltungen.

Da gibt es kleine Projekte, etwa die Versorgung der Ortsteile mit Hundetoiletten, die aktuell vorbereitet wird. In Merxleben wird ein neuer Spielturm für die Woche vom 18. bis 25. Oktober erwartet. Auch läuft seit wenigen Tagen die Instandsetzung des Schulweges in Aschara, der am Bach entlang und über eine Brücke führt.

Ausbesserungsarbeiten laufen dieser Tage im Friederikenschlösschen sowie am Brunnenhäuschen im Schlösschenpark. Die Bausubstanz sei in die Jahre gekommen, hier müsse Hand angelegt werden, sagte der Bürgermeister. Auch am Friedhof, speziell am Eingangsportal und am Schöpfbrunnen, werden Handwerker erwartet.

Im Oktober soll zudem ein Auswahlverfahren für die Erweiterung der Skateanlage am Ziegeleiweg starten. Gemeinsam mit dem Verein Zwischenwelten, der den Skaterpark betreibt, wurde eine Jury ins Leben gerufen, die entscheiden soll, welches Büro mit den Planungen beauftragt wird. „Ich finde, das ist gut investiertes Geld in unsere Jugend“, so Matthias Reinz.

Parkplatz Hannoversche Straße soll nicht vergrößert werden

Experten sollen auch zur Sanierung der Markt- und der Bergkirche herangezogen werden. Laut Bürgermeister habe es Ende September eine Beratung zur weiteren Instandsetzung der Kirchen gegeben. Nun sollen zwei Architekturbüros Angebote abgeben, um den aktuellen Stand der Schäden an beiden Gotteshäusern umfangreich zu dokumentieren. Anschließend soll entschieden werden, welche Bauarbeiten Vorrang haben.

„Unsere Marktkirche und unsere Bergkirche mögen zwar von Weitem gut aussehen, aber wenn man etwas näher rangeht, bröckelt der Putz immens. Es ist Ansinnen der Stadt, einen finanziellen Beitrag zu leisten, da diese Gebäude zu unserem hervorragenden Stadtbild gehören“, sagte Matthias Reinz.

Er informierte auch darüber, dass aus seiner Sicht der Parkplatz in der Hannoverschen Straße nicht erweitert werden müsse. Ursprünglich sei ein zweiter Bauabschnitt geplant gewesen. „Wer mit offenen Augen dort entlangfährt, sieht, dass nur ein oder zwei Autos dort stehen. Mir ist bewusst, dass die Salza-Halle nach dem Umbau mehr Zuschauer fasst. Aber das Geld für den ersten Bauabschnitt ist eine Menge gewesen. Wir könnten uns auf andere Projekte stürzen, die wichtiger sind“, so der Bürgermeister.