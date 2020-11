Bad Langensalzaer Duftstumpen

Ich bin im Deutschen vielleicht nicht zu Hause, wohne aber wenigstens zur Miete hier, sagt der wunderbare Jochen Malmsheimer über die Hürden seiner Muttersprache. Dem stimme ich zu. Ich lerne fast jede Woche neue Wörter. Damit meine ich nicht jenes Denglisch, über das kürzlich ein älterer Herr in einem Mühlhäuser Modehaus schimpfte. Er regte sich über das Schild „casual wear für Herren“ auf.

Ich meine deutsche Wortschöpfungen. Die Duftstumpen zum Beispiel hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Dabei stehen sie zuhauf in den Drogerien und lassen sich herrlich thüringisch aussprechen. Es sind dicke Kerzen mit aromatischem Wachs. Auch dass in einem Krimskramsladen in Bad Langensalza Ordner mit Raumsparschlitzen angepriesen werden, machte mich staunen. Das sind jene Schlitze, durch die die Abheftbügel schauen, wenn der Aktenordner zugeklappt wird. Die sparen nicht nur Raum, sondern stabilisieren den Papierhalter auch.

Einmal gelernt, begegnen mir die neuen Begriffe ständig. In den 34 Jahren auf dieser Erde habe ich noch nie etwas von Gabionen gehört. Seit Kurzem weiß ich: Das sind Steinkörbe. Und plötzlich sind die Dinger überall. In der Kettengasse in Oberdorla wird gerade eine ganze Stützmauer aus Gabionen gebaut.