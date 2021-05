Bad Langensalzaer Vereinsförderung stark gefragt

Bad Langensalza. Der Sozialausschuss des Stadtrates will im Juli entscheiden, welche Projekte unterstützt werden.

Die städtische Vereinsförderung trifft auf regen Zuspruch. Wie der Sozialausschussvorsitzende Martin Rudolph (Bürgerliste/FDP) sagte, sind bisher zwölf Anträge von Vereinen auf eine Förderung aus dem Haushalt eingegangen.

Exakt 7315 Euro stehen zur Verfügung. Die Anträge summieren sich auf 17.000 Euro. Über die Zuschläge will der Ausschuss am 6. Juli entscheiden. „Das wird eine interessante Sitzung“, so Rudolph.