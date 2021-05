Bad Langensalzas Rumpelburg öffnet ab 10. Mai für Kitas

Die Rumpelburg in Bad Langensalza ist ein Spieleparadies für Kinder, aber während der Pandemie geschlossen. Zumindest für Kita-Kinder soll die nun öffnen.

Bad Langensalza Festen Kindergarten-Gruppen soll das Spielen am anderen Ort ermöglicht werden. Mögliche Erweiterung auf Grundschüler wird geprüft.

Das Hygienekonzept zur Öffnung der Bad Langensalzaer Rumpelburg ist genehmigt. Wie Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) im Stadtrat informierte, kann die Spielwelt in der Sperlingsgasse somit für Kindergartenkinder geöffnet werden, so lange die Sieben-Tage-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis den Wert von 150 nicht überschreitet.

Ab dem 10. Mai sollen sich die Kinder in den festen Gruppen, die sie auch in den Einrichtungen bilden, für zwei Stunden austoben dürfen. Viele Kindergärten im Stadtgebiet haben ihre Teilnahme beim "Spielen am anderen Ort" bereits zugesagt. Die Rumpelburg ist seit Monaten wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Monika Ortmann, Fraktionsvorsitzende der Linke, regte im Stadtrat an, auch Grundschulkindern ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten. Matthias Reinz sagte, dies werde geprüft. Mit den Kitas sei die Rumpelburg bis in den Juni hinein ausgebucht. Je nach Entwicklung der Pandemie und einer möglichen Öffnung der Spielwelt für alle Besucher, müsse gegebenenfalls über einen Mischbetrieb nachgedacht werden. Denn letztlich soll über die Einrichtung auch Geld in die Stadtkasse fließen.