Bad Langensalzas Stadträte beschließen Etat und machen Wahlkampf

Der städtische Haushalt für dieses Jahr ist beschlossen. Mit Enthaltungen der Fraktionen Linke und SPD-Grüne wurde der Etat am Donnerstagabend vom Stadtrat abgesegnet. Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) lobte die „ambitionierte Haushaltsplanung angesichts einer angespannten Finanzlage“. Der Vermögenshaushalt könne nur durch 5,1 Millionen Euro aus der Rücklage ausgeglichen werden.

Dennoch zeigte er sich zuversichtlich, dass es der Stadt gelingen werde, sich „als attraktives Mittelzentrum und Kurort weiter zu entwickeln.“ Großprojekte in diesem Jahr sind unter anderem die Sanierung der Therme und des Stadions; der Bau des Abenteuerreichs Fagati im Hainich; die Dorferneuerung in Südost; die Wiedereröffnung des Stadtmuseums und der Bau des Kurterrainwegs.

Die Fraktionen nutzten den Tagesordnungspunkt für Wahlkampf. Vor allem CDU, Bürgerliste/FDP und WIR verbuchten einige Projekte als Erfolg ihrer Politik. Ingo Winterberg (CDU) verwies auf den politischen Aschermittwoch seiner Partei in Apolda und auf den Auftritt von Friedrich Merz, der über Deutschland in zehn Jahren referiert habe. Ingo Winterberg stellte daraufhin Visionen für Bad Langensalza in zehn Jahren vor. Unter anderem eine komplett vernetzte. digitale Stadtverwaltung. Das dadurch eingesparte Personal könne als Citymanager, zur Jugendbetreuung oder als Dorfkümmerer eingesetzt werden.

Alexander Ernst (Bürgerliste/FDP) kommentierte die Äußerungen der CDU damit, dass der nächste Wahlkampf noch weit weg sei – um direkt selbst in den Wahlkampfmodus zu schalten und zu verkünden, dass einige Punkte des Wahlprogramms seiner Fraktion bereits abgehakt seien.

Monika Ortmann (Linke) zeigte sich besorgt angesichts der hohen Entnahme aus der Rücklage. So bleibe weniger Spielraum für Unvorhergesehenes. Ähnlich äußerte sich Dagmar Kleemann (SPD). Der kommende Haushalt müsse den Willen zur Konsolidierung zeigen. Matthias Reinz gab als Ziel aus, den Haushalt 2021 noch in diesem Jahr zu beschließen.