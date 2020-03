Bad Langensalzas Stadtrat beschließt Militär-Patenschaft

Der Patenschaft der Stadt mit der Bundeswehr stehen keine Hürden mehr entgegen. Der Stadtrat gab Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht, eine derartige Vereinbarung abzuschließen. Die Patenschaft muss beim Verteidigungsministerium beantragt werden. Dies sei aber mehr ein formaler Akt, sagte eine Bundeswehr-Sprecherin. Ihr sei nicht bekannt, dass Patenschaft-Gesuche abgelehnt worden seien.

Konkret wird Bad Langensalza die Patenschaft der 1. Kompanie des Aufklärungsbataillons 13 übernehmen. Dieses ist in Gotha stationiert. Um Stadträten und Bürgern eine Vorstellung von der Arbeit der Soldaten zu verschaffen, stellten sich der Kommandeur des Bataillons, Matthias Weber, und der Kompaniechef, Oliver Zwick, in der Ratssitzung vor.

„Es ist etwas Besonderes, wenn wir als Bürger in Uniform vor einem Stadtrat sprechen können“, kommentierte Matthias Weber. Der 43-Jährige bekleidet den Rang eines Oberstleutnants. Er war bereits zu Auslandseinsätzen in Bosnien, Kosovo, Kongo und Afghanistan. „Da nimmt man als Soldat, als Mensch, als Familienvater in jeder Hinsicht eine Menge mit“, sagte er.

Unter seinem Kommando stehen in Gotha fünf Kompanien mit etwa 520 Angehörigen. Vor Kurzem seien 170 Männer und Frauen zu Auslandeinsätzen in Litauen und in Mali verabschiedet worden. Vor allem die Blauhelmmission in Mali sei heikel. „Unser Augenmerk liegt in den nächsten Monaten auf der Gesundheit unserer Kameraden im Ausland, aber auch bei den Familien zu Hause, die uns den Rücken stärken“, sagte Matthias Weber. Oliver Zwick, zur Zeit Major, leitet die 1. Kompanie mit 143 Soldaten. 112 davon kommen aus Thüringen.

Aus drei Zügen setzt sich die Kompanie zusammen – ein technischer Zug, ein Fernmeldezug und ein Zug für Logistik. „Fahren, Funken, Feuern – dafür sind wir verantwortlich“, fasste Oliver Zwick zusammen. Er begrüßte die Patenschaft mit der Stadt. „Die Patenschaft hat den Sinn, zu zeigen, dass wir Gemeinsamkeiten haben. Wir teilen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Über den Sinn und Unsinn von Auslandseinsätzen kann man sich streiten, aber letztlich sind wir ein Teil der Gesellschaft und wollen in der Region verankert sein.“

Bundeswehr könnte sich auf Festen in Bad Langensalza zeigen

Er wolle einen Austausch zwischen den Bürgern Bad Langensalzas und den Soldaten initiieren. Die Truppe könnte an Jubiläen teilnehmen und sich auf Stadtfesten zeigen. Die Stadt könne auf die Unterstützung der Kompanie bauen.

Initiiert wurde die Patenschaft vom Bürgermeister. Matthias Reinz ist selbst Soldat, zur Zeit ruht sein Dienstverhältnis. Ihm ist nach eigenem Bekunden die Wertschätzung der Staatsbürger in Uniform wichtig. Viele Menschen aus Bad Langensalza und den Ortsteilen seien in Gotha stationiert.

Die Patenschaft wurde vom Stadtrat ohne Gegenstimme angenommen. Die Mitglieder der Linke sowie Dagmar Kleemann, Vorsitzende der Fraktion SPD-Grüne, enthielten sich. Neben Bad Langensalza unterhält auch Herbsleben eine Bundeswehr-Patenschaft – zur 3. Kompanie des Versorgungsbataillons 131.