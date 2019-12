Bad Langensalzas Weihnachtsmarkt wird unterirdisch

Die Kur- und Rosenstadt kann in diesem Advent mit einem Alleinstellungsmerkmal aufwarten. In Bad Langensalza wird der einzige unterirdische Weihnachtsmarkt Thüringens stattfinden. Zwar gibt es auch in den Saalfelder Feengrotten weihnachtliche Stimmung unter Tage, doch für unterirdische Marktstände müssten Interessierte schon bis Traben-Tarbach (Rheinland-Pfalz) reisen. In den dortigen Weinkellern findet alljährlich der unterirdische Mosel-Wein-Nachts-Markt statt.

Wein wird es in Bad Langensalza auch geben – in erhitzter Form als Glühwein. Während auf dem Neumarkt der beliebte vorweihnachtliche Budenzauber mit allerhand Neuerungen Besucher in die Altstadt locken will, steigt in den Gewölbekellern unter dem Neumarkt ein Kreativmarkt. Der Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstagnachmittag, der Kreativmarkt heißt Samstag und Sonntag jung und alt willkommen.

Weihnachtsmarkt als sozialer Treffpunkt

Viele Helfer stehen hinter dem diesjährigen Angebot. Die Innenstadthändler und Gastronomen in Form des Gewerbevereins, die Wirtschaftsinitiative mit diversen Firmen aus der Stadt, die Stadtverwaltung selbst sowie der Kulturverein Zwischenwelten (Zwiwel). Hauptverantwortlich für den unterirdischen Teil des Angebots ist die Bad Langensalzaer Kreativwerkstatt Crea-Beni, hinter der das Ehepaar Josephine und Tobias Benich steht. Im vergangenen Jahr fand deren Kreativmarkt auf dem Hof des Kindergartens Birkenwiese statt. „Wir haben gemerkt, dass es Unsinn ist, wenn es in unserer Stadt zwei Gegenveranstaltungen im Advent gibt“, sagen Tobias Benich und Christian König, Vorsitzender des Gewerbevereins. Denn beide haben das Anliegen, die Vorweihnachtszeit in Bad Langensalza zu beleben. Der Weihnachtsmarkt soll ein sozialer Treffpunkt für die Bürger, für Eltern, Großeltern und Kinder sein.

Als die Stadt grünes Licht für die Nutzung des Rathausgewölbes gab, stand die Kooperation fest. Gewerbering, Crea-Beni, Zwiwel – Kulinarik trifft Kreativität trifft Kultur, so der Anspruch.

20 Händler werden im Kellergewölbe ihre kreativen Erzeugnisse anbieten. Für Kinder soll es zudem verschiedene Bastelmöglichkeiten mit diversen Materialien geben. Geplant sind unter anderem eine Holzwerkstatt, Kerzenziehen, Regale aus Skateboards, Haushaltshelfer zum Selbstmachen. Zudem soll es einen Fotokurs sowie ein Kreativangebot der Jugendgruppe „Project Pipe“ geben. Diese Jugendlichen kümmern sich unter dem Dach von Zwiwel seit einigen Monaten um die Wiederbelebung und Umgestaltung des Skateparks zu einem Generationenpark. Auch die Ergebnisse der Kurzfilm- und Hörspiel-Projekte von Zwiwel sollen präsentiert werden.

Bühnenprogramm und Besuch vom Weihnachtsengel

Oberirdisch werden Anbieter aus der Region rund um das Rathaus Kulinarisches zum Besten geben. Auf einer Bühne wird von Freitag bis Sonntag täglich ab 13 Uhr ein facettenreiches Programm mit Feuershows, Live-Musik und einem Kindermusical angeboten. Auch der Weihnachtsengel wird sich unter die Besucher begeben und erste kleine Geschenke verteilen.

Eröffnet wird das bunte Treiben mit einem Fackelzug vom Rosengarten Richtung Rathaus. Dieser startet am Donnerstag um 17 Uhr.

Öffnungszeiten des Marktes: Donnerstag 16 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr