Bad Tennstedts Quellprinzessin muss das Rampenlicht mögen

Vivian Enseleit-Dörfel, die amtierende Quellprinzessin von Bad Tennstedt, freut sich auf ihre Abkrönung. Nicht dass sie das royale Amt satt hat. Sie meint die Veranstaltung an sich. Am liebsten wäre es ihr, wenn zu ihrem Abtritt und zur Krönung ihrer Nachfolgerin möglichst viele Hoheiten aus Thüringen anreisen würden. „So hätte die neue Quellprinzessin gleich die nötigen Kontakte und müsste sich nicht alles von selbst wieder aufbauen“, sagt Vivian Enseleit-Dörfel.

Zum Heimat- und Brunnenfest im Sommer 2020 endet ihre Amtszeit. Aktuell sucht die Stadt Bad Tennstedt eine neue Prinzessin. Angesprochen sind Kurstädterinnen ab 18 Jahren. Wer interessiert ist, kann sich mit einem Anschreiben, Foto, Lebenslauf und den üblichen Angaben um das Amt bewerben. Bis Ende Februar läuft die Bewerbungsfrist. Die zukünftige Quellprinzessin erwarte eine spannende, interessante Amtszeit von zwei Jahren mit vielen Auftritten, Reisen und Erlebnissen, heißt es in der Stellenbeschreibung im aktuellen Mitteilungsblatt.

Die Quellprinzessin muss aus sich herausgehen

„Ich hätte es mir ehrlich gesagt einfacher vorgestellt“, sagt Vivian Enseleit-Dörfel. Obwohl sie nach eigenem Bekunden ein redseliger, offener Mensch ist, habe sie sich anfangs überwinden müssen, bei Veranstaltungen aktiv auf Leute zuzugehen und freiwillig mit Menschen in Kontakt zu treten. „Man muss ein Stück aus sich rauskommen. Wer schüchtern ist, wird es schwer haben. Auch Kinderfreundlichkeit gehört zum Amt“, sagt sie.

Das gelte auch andersherum. Denn oft seien es die Menschen selbst, die auf die Prinzessin zukommen. Manche nur für ein Autogramm oder ein Foto. Andere wiederum erzählen mitunter ihre halbe Lebens- und Leidensgeschichte. „Man muss lernen, damit umzugehen“, sagt Vivian Enseleit-Dörfel.

Immerhin repräsentiert die Quellprinzessin das Heilbad Tennstedt. Das passiert nicht nur im Zwiegespräch oder halb-anonym bei Fest-Umzügen wie zum Thüringentag in Sömmerda, sondern auch auf der Bühne, mit Ansprachen vor Mikrofonen.

„Darauf hätte ich mich ab und an besser vorbereiten müssen und mir vorher ein paar Sätze zurechtlegen sollen“, gibt sich Vivian Enseleit-Dörfel selbstkritisch.

Ihre Tochter sei mit dem Amt gewachsen, selbstsicherer geworden und mittlerweile eine „kleine Rampensau“, sagt Mutter Peggy Müller-Dörfel halb ernst, halb scherzhaft.

Breites Hoheiten-Netzwerk via WhatsApp

Generell sei ein hohes Maß an Selbstorganisation wichtig. Von Seiten der Stadt gebe es nur wenige Terminvorschläge. Viele Veranstaltungen erschließen sich erst über den Kontakt mit anderen Hoheiten – über eine gemeinsame Gruppe im Kurznachrichtendienst WhatsApp. Immerhin gebe es für die neunte Quellprinzessin nun eine ausführliche Liste wiederkehrender Veranstaltungen.

Während das Ehrenamt in den Herbst- und Wintermonaten naturgemäß weniger Zeit in Anspruch nimmt, ist die Quellprinzessin während der warmen Jahreszeit nahezu jedes Wochenende auf Achse. Sei es in Bad Tennstedt und der Nachbarschaft, sei es zum Thüringentag in Sömmerda oder zum Königinnentag in Witzenhausen, wo dieses Jahr etwa 300 Hoheiten zusammenkamen. Auch zur Grünen Woche in Berlin ist Vivian Enseleit-Dörfel für ihre Heimatstadt gefahren.

All dies gehe nur, wenn die Familie zu 100 Prozent hinter dem Ehrenamt stehe. Das betonen Vivian und ihre Mutter gleichermaßen. Für die Fahrten, das Richten der Haare oder die Vorbereitung der Garderobe kann die Quellprinzessin auf die Hilfe ihrer Familie zählen.

Bewerbungen an Bürgermeister Jens Weimann, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt