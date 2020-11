Bad Tennstedts Trinitatis-Kirche gibt weiter Rätsel auf

Kopfhörer auf den Ohren, konzentrierter Blick, Metalldetektor in der Hand – so fährt Wulf Walther die Geröll- und Sandflächen ab, die in der Trinitatis-Kirche in Bad Tennstedt ausgebreitet sind. Er hält inne, der Detektor sendet einen charakteristischen Piepton über die Kopfhörer. Hier muss etwas Metallenes liegen. Wulf Walther hockt sich hin, nimmt eine Handvoll Sand und streut eine Prise nach der anderen über den Sensor. Dann hat er es: Eine fingerhutgroße Scheibe.

Aufwendige Sanierungsarbeiten in Sankt Trinitatis Bad Tennstedt

„Ein Hohlpfennig, oder?“, fragt Frank Henning, der Bad Tennstedter Ortschronist. Wulf Walther stimmt zu. Der aufgebogene Rand sei ein unverkennbares Merkmal dieser Münzen. Dieses Exemplar ist aus Silber und wird wohl aus dem 14. oder 15. Jahrhundert stammen. Viele Städte hätten zu dieser Zeit ihre eigenen Münzen geprägt. „Alte Münzen in einer Kirche zu finden, ist nicht ungewöhnlich. Immerhin ging regelmäßig die Kollekte herum. Kirchen sind wie ein Sparstrumpf“, erklärt Wulf Walther.

Wulf Walther zeigt die verwitterte Silbermünze. Dabei soll es sich um einen Hohlpfennig handeln. Foto: Friedemann Mertin / TA

Der Fachreferent für Ur- und Frühgeschichte leitet die archäologische Sammlung an den Mühlhäuser Museen. Museumsleiter Thomas T. Müller hat ihn für die Untersuchungen in Bad Tennstedt freigestellt. Nun steht er in der Trinitatis-Kirche, gemeinsam mit Frank Henning, mit Ernest Goldhahn, dem Leiter der Jugendkirche Mühlhausen und jungen Erwachsenen, die an der Jugendbauhütte Mühlhausen ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.

In der Kirche laufen seit einigen Monaten aufwendige Sanierungsarbeiten. Nachdem bereits die Türme instandgesetzt und mit einem Zuganker verbunden wurden, wird nun am Chorraum gearbeitet. Das Mauerwerk muss statisch gesichert werden.

Bei den Sand- und Geröllhaufen, welche von den Freiwilligen herangekarrt, durchsiebt und wieder weggeschafft werden, handelt es sich um Aushub von den Fundamenten der Türme. Es sind die Überreste einer bauhistorischen Untersuchung von Wolfgang Petzholdt im Auftrag des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie. „Von 2013 bis 2016 wollten wir herausfinden, wie tief die Türme in der Erde stehen. Bei 2,20 Meter haben wir aufgehört zu graben“, sagt Frank Henning, der die Untersuchungen begleitet.

Warum das alles? Es ist die Hoffnung, einige Geheimnisse des Gotteshauses erklären zu können. Teile der gotischen Kirche gehörten offenbar ursprünglich zu einer großen, romanischen Basilika. Im Nordturm sind die Mauersteine mit der romanischen Pietra-Rassa-Technik verputzt worden. Einer der Sockelsteine im Nordturm weist Ähnlichkeiten zu jenen im Westwerk des Klosters Corvey auf. Zudem ist der Turm nicht mit dem eigentlichen Kirchengebäude verbunden.

Reste von Gelagen und Bestattungen in der Erde

In der Wand des Südturms klafft in Richtung Chor wiederum knapp unter der Kirchendecke eine Tür. Zudem sind die Wände zwei Meter dick. Bauforscher Wolfgang Petzholdt stieß im Südturm auf verschiedene Bodenniveaus. Das könnten Hinweise auf eine Krypta sein.

Was all diese Funde bedeuten, dazu gibt es verschiedene Theorien. Wulf Walther fasst es so zusammen: „Sankt Trinitatis ist eine Kirche, die Rätsel aufgibt.“

Wenig rätselhaft sind die weiteren Funde im Aushub der Turmfundamente. Als da wären: Ein Zahn von einer Ziege oder einem Schaf. „Früher wurde in Kirchen auch gegessen. Es könnte aber auch Erde von außen eingebracht worden sein“, so Wulf Walther. Zudem liegen diverse Eisenfäden in dem Sand. Dabei soll es sich um Reste sogenannter Totenkronen aus filigranem Draht handeln. Diese waren als Schmuck bei Bestattungen im 18. Jahrhundert üblich, verziert mit bunten Papierblüten oder Textilien.