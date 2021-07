Baustelle in Herbsleben zieht weiter

Herbsleben. Die Baustelle im Ort zieht weiter. Im nächsten Abschnitt soll ein altes Bahngleis entfernt werden.

Die Straßeninstandsetzungsarbeiten auf der L 1027 in Herbsleben kommen gut voran. Laut Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr soll am Mittwoch, 7. Juli, in den nächsten Bauabschnitt gewechselt werden. Da ein altes Bahngleis entfernt werden muss, ist die Straße von und nach Döllstädt komplett dicht. Jedoch ist ab Mittwoch die Zufahrt von Bad Tennstedt wieder nach Herbsleben möglich. Die Arbeiten dieses Bauabschnitts werden voraussichtlich am 16. Juli beendet sein.