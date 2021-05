Bisher elf Bewerbungen für Bad Langensalzas Familienbeirat

Bad Langensalza. Das Gremium soll am 10. Juni vom Stadtrat gewählt werden. Bewerbungen sind noch für wenige Tage möglich.

Bisher liegen der Stadtverwaltung elf Wahlvorschläge für den Beirat für Kinder, Jugend und Familien vor. Darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses informiert. Das bisherige Kandidatenspektrum sei mit Blick auf das Alter gut durchmischt. In der Spanne von 23 bis 63 Jahren sei jedes Lebensjahrzehnt vertreten. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Montag, 31. Mai. Anschließend will die Stadt die Informationsschreiben an die vorgeschlagenen Kandidaten verschicken. Die Wahl des Beirats ist im Rahmen der Stadtratssitzung am 10. Juni angedacht.

Der Beirat ist an den Stadtrat angedockt und ist als unparteiisches Bindeglied zwischen den Stadträten sowie den Kindergärten, Schulen, Vereinen und Familien konzipiert. Laut Stadtverwaltung soll der Beirat Ansprechpartner für alle Belange der Kinder, Jugendlichen und Familien sein und bei Problemen und Fragen Hilfe und Unterstützung anbieten. Die Mitglieder des Beirates werden von den Kita- und Schulelternsprechern sowie von Vereinen vorgeschlagen und vom Stadtrat gewählt. Auch Einzelpersonen können sich dafür bewerben.

Bewerbungen an die Stadtverwaltung, Frau Gothe, unter Tel.: 03603/859 172 oder per E-Mail: b.gothe@bad-langensalza.thueringen.de