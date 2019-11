Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bruchstedt plant Festkomitee

Zum 70. Mal jährt sich im kommenden Jahr das Wiederaufbaufest in Bruchstedt. Das soll laut Bürgermeister Walter Tückhardt (Freie Wähler) vom 17. bis 19. Juli 2020 gefeiert werden.

Für die Vorbereitungen wird ein Festkomitee gegründet. Das soll am Dienstag, 12. November, erstmals zusammenkommen. Das Treffen beginnt um 19 Uhr in der Heimatstube. Tückhardt hofft, dass sich viele Vereine, Gemeinderäte und Bürger beteiligen. Mit dem Fest wird an den Wiederaufbau des Dorfes nach der Flutkatastrophe 1950 erinnert, bei der acht Menschen starben und der Ort zerstört wurde. In einer beispiellosen Aktion wurde Bruchstedt binnen 50 Tagen wieder aufgebaut.