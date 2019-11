Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürger befragen Stadtrat

Bürger von Bad Langensalza haben künftig die Möglichkeit, öffentlich Fragen an den Bürgermeister, die Stadtverwaltung und den Stadtrat zu stellen. Diese werden im Rahmen einer Einwohnerfragestunde zu jeder Stadtratssitzung behandelt. Darauf machte am Dienstag Stadtsprecher Emanuel Cron aufmerksam. Hintergrund ist eine entsprechende Änderung in der Geschäftsordnung des Rates.

Dabei sind laut Emanuel Cron einige Regeln zu beachten: Die Fragen müssen den Wirkungskreis der Stadt betreffen, sind thematisch aber nicht eingegrenzt. Die Fragen werden zur Sitzung mündlich vorgetragen, möglichst knapp und präzise, sind zuvor aber schriftlich einzureichen. Spätester Termin der Abgabe ist eine Woche vor der Sitzung. Wem es nicht selbst möglich ist, das Anliegen vorzutragen, kann dies von einem Vertreter oder dem Vorsitzenden des Stadtrates übernehmen lassen. Über die Reihenfolge der Behandlung von Fragen entscheidet der Stadtratsvorsitzende.

Erstmals soll die Fragestunde – die auf 30 Minuten begrenzt ist – zu Beginn der Ratssitzung am 12. Dezember stattfinden. Fragen sollten also bis zum 5. Dezember bei der Stadt eingehen.

Fragen per E-Mail an v.richardt@bad-langensalza.thueringen.de oder per Post an Stadtverwaltung Bad Langensalza, Stadtratsbüro, Marktstraße 1, 99947 Bad Langensalza