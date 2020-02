Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Erfolgsgeheimnis der Tee-Truhe in Bad Langensalza

„Ich kann Ihnen zu jedem Tee eine Geschichte erzählen, kenne die Inhaltsstoffe, die Herkunft, kann Ihnen Sorten empfehlen. 250 Varianten haben wir ständig im Sortiment“, sagt Stephanie Schwich. Sie ist Inhaberin der Tee-Truhe in Bad Langensalza und seit dem vergangenen Sommer am neuen Standort direkt gegenüber der Marktkirche Sankt Bonifacius zu finden. Es ist wieder mal ein neues Domizil. Denn die Tee-Truhe war zuvor bereits in drei weiteren Gebäuden entlang der Marktstraße angesiedelt.

Das jetzige Gebäude, bei der Marktkirche 2, bietet Platz für eine Lesestube im Obergeschoss. Die Ladenfläche ist üppig. Gemeinsam mit ihren fünf Angestellten öffnet Stephanie Schwich an sieben Tagen die Woche ihre Türen. Von den Problemen vieler Einzelhändler in Kleinstädten ist für den außenstehenden Betrachter nicht viel zu spüren. Wie behauptet sich die Tee-Truhe gegen die Online-Konkurrenz? Denn auch Tee kann mittlerweile im Internet bestellt werden und wird kostenfrei geliefert. „Ein Laden muss etwas haben, das sonst keiner hat. Die Menschen suchen das Besondere“, weiß Stephanie Schwich. Für sie heißt das: Regionale Produkte, ein breites Sortiment und Kundenservice. Bad Langensalza nutzt das eigene Potenzial nicht So findet man neben Tee auch Geschirr; Bad Langensalzaer Souvenirs; Honig, Senf, Wein, Likör und Kräuter aus Thüringen; humorige Postkarten und Blechschilder sowie Mangas, also japanische Comicbücher. Es gebe durchaus ein paar Liebhaber, die regelmäßig wegen der Mangas kommen. Die Verbindung zu Bad Langensalza bestehe über das Hanami-Kirschblütenfest. Dort sind Cosplayer – also Rollenspieler aus dem Manga-Bereich – ein fester Bestandteil. Das Thüringer Ladenöffnungsgesetz gestattet Sonntagsöffnungen in Kurorten für Läden, die Reisebedarf, Souvenirs und ortstypischen Waren anbieten. Ansprechender Service ist laut Stephanie Schwich eine Summe vieler Einzelheiten. Waren als Geschenk zu verpacken und mit suchenden Kunden gemeinsam bis zum Regal zu gehen, seien Selbstverständlichkeiten. Wichtig sei aber auch, über den Tellerrand des eigenen Geschäfts hinauszuschauen. „Gerade am Wochenende sind wir Ansprechpartner für Touristen. Wir müssen auch mal ein Restaurant empfehlen können. Und wenn mich jemand fragt, wie alt die Marktkirche ist, kann ich nicht mit den Schultern zucken und sagen, dass ich hier fremd bin“, meint sie. Daher absolviere sie momentan eine Schulung zur Gästeführerin. Sie beobachte, dass viele Touristen erst auf der Heimreise in Bad Langensalza Station machen und von der Stadt positiv überrascht seien. Zugleich seien sie enttäuscht, vorher nichts von der Kurstadt gehört zu haben. Bei der Bekanntheit der Stadt und der Werbung für die Stadt gebe es noch viel Luft nach oben. „Die Stadtverwaltung, die Touristiker, die Händler – wir müssen eine Einheit finden, unser Potenzial nutzen und geschlossen nach außen auftreten“, fordert sie.