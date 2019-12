Das verschollene Gästebuch des Hotels Zum Schwan

Das ehemalige Hotel Zum Schwan am heutigen Wiebeckplatz in Bad Langensalza ist ein traditionsreiches Gebäude. Ursprünglich, nämlich bis zum großen Brand im Jahr 1711, standen an dieser Stelle zwei einzelne Häuser. Das Eckhaus Rathausstraße 6 markierte einst den Beginn des Stadtteils Jakobstadt. Noch heute erinnert eine Steinfigur des heiligen Jakobus in der Ecknische daran.

1714 erbaute der Langensalzaer Apotheker Heinrich Otto das heute bekannte, stattliche Gebäude. Ein Schlussstein über dem Eingangstor weist es aus. Ab 1812 wurde es als Hotel genutzt. Im Verlaufe der Jahre kamen viele besondere Gäste in dieses Hotel mitten in der Stadt. So beköstigte und beherbergte der Schwan unter anderem den Herzog von Württemberg, die Korpskommandeure von Schäffer und von Plüskov.

In dem gut geführten Gästebuch der Herberge verewigten sich auch der deutsche Kriegsminister von Heringen, der Kommandeur des ersten Armeekorps von Wittig, der Generaloberst von Linde und am 31. August 1902 der Graf von Waldersee. Ein häufiger Gast im Hotel war der Freiherr Wolf Marschall auf Altengottern. Dieser verrichtete als Generaloberst in China seinen Dienst und empfing in diesem Langensalzaer Hotel wiederum ausländische Diplomaten.

Das hier zu sehende Bild entstand am Morgen des 29. März 1914. Kronprinz Wilhelm, der Sohn des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., und 13 seiner Generäle nächtigten im Hotel Zum Schwan, als sie Langensalza besuchten. Die Militärs beschäftigten sich mit den taktischen Vorbereitungen für den wenige Monate später beginnenden Krieg.

Das vom ersten Hotelbesitzer Karl Ziegler zur Eröffnung 1812 begonnene Gästebuch mit Widmungen und den Autographen der privilegierten Hotelgäste ist seit 1945 verschollen. Das Hotel wurde im Krieg durch eine Bombe nur indirekt beschädigt. Zeitweilig wurden dort Verletzte untergebracht – hatte sich das Buch in dieser Zeit jemand unter den Nagel gerissen? Wahrscheinlich ist auch, dass mit Einmarsch der sowjetischen Truppen alles, was an die frühere Zeit erinnerte, ausgehändigt werden musste.