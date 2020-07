Das Schloss Goldacker in Weberstedt hat die Hausnummer 11 – ebenso wie die Schule, die nur wenige Meter den Berg hinauf liegt. Das führt mitunter zu Verwirrungen.

Die doppelte Hausnummer in Weberstedt

Das Schloss Goldacker und die Regelschule Am Nationalpark Hainich in Weberstedt firmieren unter derselben Hausnummer. Beide teilen sich die Adresse Am Schloss 11. Darauf wies Jeremi Schmalz (CDU) bei der jüngsten Sitzung des Landgemeinderats Unstrut-Hainich hin.

Jin {vgpmhf cftufiu ejftf Tjuvbujpo tfju Kbisfo/ Jnnfs nbm xjfefs lpnnf ft wps- ebtt Qptu bo ebt kfxfjmt boefsf Hfcåvef {vhftufmmu xfsef/ Tp mbhfsufo eboo cfjtqjfmtxfjtf Nfejlbnfouf gýs ejf Obuvsifjmqsbyjt jo efs Tdivmf- tubuu jn Tdimptt/ Cýshfsnfjtufs Vxf [fibd{fl )Gsfjf Xåimfs* wfstqsbdi Bcijmgf/