Die Langensalzaer Skischanze in Craula

Im schneesicheren Craula stand einst eine Ski-Sprungschanze. Diese Hainich-Schanze genannte Anlage am Craulaer Wacholder-Hög war ein Anziehungspunkt – im Winter wie im Sommer. In den 1950er-Jahren war sie ein beliebtes Wanderziel in den Sommertagen. Im Winter verbrachten viele Menschen aus der Region hier ihre Freizeit.

Wie es dort im Winter zuging, zeigt eine heute selten zu findende Foto-Postkarte. Ein Stempel auf der Rückseite verweist auf den Herausgeber, die Langensalzaer Abteilung Wintersport. Diese war Teil der am 28. Juli 1950 gegründeten Langensalzaer Sportgruppe Werner Seelenbinder, der späteren Betriebssportgruppe Empor Bad Langensalza. Eishockey auf dem Langensalzaer Böhmenteich An der Crauler Schanze führte jede Langensalzaer Schule ihre Winter-Olympiade durch. Die Schüler und Lehrer kamen mit Bussen in das Dorf. Für die älteren Schüler gab es Medaillen im Langlauf, Eiskegeln oder Schneeball-Zielwerfen. Die jüngeren Schüler bauten Schneemänner und kämpften um das Abzeichen „Goldener Schneemann“. Nach der wohlschmeckenden Erbsensuppe mit Bockwurst aus den beiden mitgebrachten Gulaschkanonen begann der Höhepunkt des Tages. Das war natürlich der Sprung von der präparierten Schanze. Die Schüler bejubelten jeden Mutigen aus ihren Reihen, der nach dem Abheben wieder wohlbehalten auf der Erde landete. Schüler aller Klassenstufen beteiligten sich an dem Spektakel. In jener Zeit wurde der Wintersport in Langensalza von zwei separaten Abteilungen organisiert. Die eine führte mit Trainern auf der Craulaer Schanze ein Training für Jugendliche durch. Auch auf gespurten Langlaufflächen wurde trainiert. Die zweite Abteilung organisierte regelmäßig Wettbewerbe im Eishockey auf dem zugefrorenen Böhmenteich. Es gab einen geregelten Punktspielbetrieb mit Mannschaften. An den Sonntagvormittagen zog es die Langensalzaer Familien viele Jahre als Zuschauer zu diesen Hockey-Spielen.