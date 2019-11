Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei-Kreise-Stein bei Wiegleben soll besser erreicht werden

Der Drei-Kreise-Stein bei Wiegleben soll für Besucher besser zugänglich gemacht werden. Darauf verständigten sich am Freitag Landrat Harald Zanker (SPD), Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos), Wangenheims Ortschaftsbürgermeister Andreas Michalke (Freie Wähler) sowie Wilfried Lorenz, der Initiator des Projekts. Sie trafen sich gemeinsam mit Bürgern und Landwirten auf dem Feld südöstlich von Wiegleben. Anlass der Zusammenkunft im kalten Herbstnebel war die Pflanzung zweier Linden.

Dort, wo sich die Grenzen des Unstrut-Hainich-Kreises, des Wartburgkreises und des Landkreises Gotha treffen, wurde auf Wilfried Lorenz Initiative hin 2014 eine Stele aus Travertinstein gesetzt. Genau an diesem Ort treffen sich die Fluren Wiegleben, Wangenheim und Tüngeda. Gleichzeitig ist dies der Schnittpunkt der drei Kreise. Es ist der nördlichste Punkt des Kreises Gotha, der nordöstlichste des Wartburgkreises und beinahe der südlichste des Unstrut-Hainich-Kreises.

Konkret wurde am Freitag vereinbart, dass ein gut begehbarer Weg über den Acker bis zur Stele angelegt werden soll. Dies sagte Heiko Giese von der Agrargenossenschaft Goldbach zu. Bisher müssen Besucher des Steins genau wissen, wo dieser liegt und zielsicher über ein Feld stapfen. Matthias Reinz sagte zu, sich um einen Wegweiser zu kümmern. Schließlich brauchen Besucher vor Ort auch eine Sitzgelegenheit. Diese will Harald Zanker beisteuern. Drei Bänke sollen es werden, so dass Wanderer den Blick in alle drei Kreise schweifen lassen können.

Zum Drei-Kreise-Stein inspiriert wurde Wilfried Lorenz durch einen alten Grenzstein zwischen Wiegleben und Henningsleben, der noch bis in die 1970er Jahre hinein zwischen den Orten zu sehen war. Er markierte die Linie zwischen dem Herzogtum Gotha (Wiegleben) und dem Königreich Preußen (Henningsleben). Die Stele wurde von der Firma Traco Naturstein in Bad Langensalza gesponsert. Die dreieckige Säule zeigt die Initialen der Kreise in der entsprechenden Himmelsrichtung.