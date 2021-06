Einbrecher in Lackiererei in Hüpstedt

Hüpstedt. Eine Lackiererei im Unstrut-Hainich-Kreis suchten Einbrecher am Wochenende auf und stahlen eine teure Maschine.

Der oder die Täter drangen laut Polizei gewaltsam in die Firmenräume ein, wo sie zwei weitere Türen aufbrachen. Am Tresor scheiterten die Diebe, erbeuteten jedoch ein Gerät zur Messung der Lackdichte im Wert von 9000 Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer in der Nacht zu Sonntag Beobachtungen in der Reifensteiner Straße gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

