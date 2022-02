Einbruch in Tischlerei in Bad Tennstedt

Bad Tennstedt. Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Tischlerei in Bad Tennstedt eingebrochen. Sie hatten es auf Holzverarbeitungsmaschinen abgesehen.

In Bad Tennstedt sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag gewaltsam in eine Tischlerei eingebrochen. Die Täter stahlen laut Polizei in der Lindenstraße Werkzeug im Wert von ungefähr 3000 Euro. Darunter war auch eine Stichsäge und Schleifgeräte.

Zeugen sollen sich bitte an die Polizei unter der Tel. 03603/8310 wenden.