Entscheid zu Kurstatus

Die Schwefelquelle ist eine wichtige, aber nicht die einzige Voraussetzung für den Kurstatus Bad Tennstedts. Im Bild ist Bürgermeister Jens Weimann im Gespräch mit Roswitha Jupe am Brunnenhäuschen.

Bad Tennstedt. Der Ausschuss zur Bewertung der Kurstadt-Voraussetzungen tagt am 5. Dezember.

Der Landesfachausschuss für Kur- und Bäderwesen wird am 5. Dezember die Ortsbereisungen in Bad Tennstedt und Bad Langensalza auswerten und eine Empfehlung für oder gegen den künftigen Kurstatus der Städte abgeben. Die letztendliche Entscheidung über die Prädikate wird im Thüringer Wirtschaftsministerium getroffen. Das geht aus einer Information des Thüringer Heilbäderverbandes im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt hervor. Ende Oktober machten sich Experten des Ausschusses ein Bild der Gegebenheiten in den beiden Kurstädten.