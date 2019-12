Etat wird online gestellt

Die Landgemeinde Unstrut-Hainich wird ab sofort ihre Haushaltssatzung und ihren Haushaltsplan im Internet veröffentlichen. Der Gemeinderat folgte auf seiner jüngsten Sitzung einem entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion. Die Pläne geben Einblick in die finanzielle Situation der Gemeinde und seien daher von öffentlichem Interesse. Zudem sei dieses Vorgehen in anderen Städten und Gemeinden, etwa in Mühlhausen und Bad Langensalza, gängige Praxis.