Eines der Bilder des Fotografen Akshay Kapoor von den Protesten in Neu-Delhi gegen das geänderte indische Staatsbürgerschaftsgesetz. Diese und andere Aufnahmen sind ab dem 9. November in der Bad Langensalzaer Bergkirche zu sehen.

Bad Langensalza. Der Bad Langensalzaer Richard Schmidt will die Parallelen zur deutschen Geschichte verdeutlichen. Ausstellung in der Bergkirche geplant.

Fotoausstellung zu Protesten in Indien in Bad Langensalza

„Brennende Gebetshäuser; Zerstörung – getrieben durch Hass und Faschismus; Menschen, die vor Angst aus ihren Häusern flüchten.“ So beschreibt Richard Schmidt seine Eindrücke von den Unruhen im indischen Neu-Delhi. Dort verbrachte der junge Bad Langensalzaer zwölf Monate und unterstützte eine Organisation für Entwicklungshilfe. Nun ist er zurück und will seine Erlebnisse in Form einer Fotoausstellung teilen.