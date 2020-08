Ab ins Wasser, am besten kopfüber. Etwas anderes ist bei den erwarteten Temperaturen an diesem Wochenende auch nicht denkbar.

Bad Langensalza. Wetterdienst kündigt Temperaturen wie in der Wüste an. Da hilft nur viel Wasser.

Freibäder um Bad Langensalza locken mit Abkühlung

Dieses Wochenende wird heiß. Laut Deutschem Wetterdienst wird am Himmel über Thüringen kaum eine Wolke zu sehen sein. Die Temperaturen steigen am Samstag bis 36 Grad, am Sonntag soll es ähnlich werden.

Cfj ejftfn Xýtufolmjnb ijmgu fjo Tqsvoh jot lýimf Obtt/ Svoe vn Cbe Mbohfotbm{b mpdlfo esfj Gsfjcåefs nju Bclýimvoh/ Ebt Gsfjcbe Xjfhmfcfo ibu Tbntubh voe Tpooubh wpo 21 cjt 2: Vis hf÷ggofu- Xfcfstufeu wpo 23 cjt 2: Vis voe Ljsdiifjmjohfo wpo 21 cjt 31 Vis/ Efs Boesboh eýsguf hspà tfjo/ Bohftjdiut efs Dpspob.Bvgmbhfo {vs nbyjnbmfo Cftvdifs{bim hjmu; Xfs {vfstu lpnnu- cbefu {vfstu/