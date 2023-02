Gemetzel in einer Küche im Unstrut-Hainich-Kreis

Alexander Volkmann über Ereignisse in einem Dorf bei Mühlhausen, die auch in einem Thriller spielen könnten.

Die folgenden Zeilen sind nichts für schwache Nerven. Sollten Sie den Tag mit niedrigem Blutdruck verbringen wollen, so lesen Sie nicht weiter! Oder mögen Sie Schauergeschichten? Dann viel Spaß bei diesem Nervenkitzel.

Ein Blutbad. Danach sah es aus, als ich mit dem kleinen Früchtchen fertig war. Rote Spritzer verteilten sich über die Arbeitsfläche bis hinauf zu den Wänden der Küche. Zäh tropfte die Flüssigkeit von der glänzenden Messerklinge.

Was nach einem Absatz in einem Thriller klingt, hat sich tatsächlich in einer Küche im Unstrut-Hainich-Kreis abgespielt. Nämlich in meiner.

Das Gemetzel passierte unter Zeitdruck. In wenigen Minuten sollten Frau und Kinder nach Hause kommen. Dann wäre ich aufgeflogen. Den ganzen Nachmittag hatte ich am Computer und auf der Couch verbracht. Dann musste es schnell gehen mit dem Abendessen. Ein Klacks, dachte ich, bis im Rezept – sehr weit hinten – noch die Granatapfel-Kerne auftauchten.

Sie können sich vorstellen, wie hoch mein Blutdruck an diesem Abend war?