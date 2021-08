Glasarche im Hainich als Mahnung

Staatssekretär Olaf Müller (links) und Nationalpark-Leiter Manfred Großmann enthüllten am Donnerstag die Arche.

Hainich. Ein Kunstwerk aus Glas und Holz soll Menschen an die Verantwortung für die Umwelt erinnern.

Eine Glasarche macht bis zum 11. Oktober Station vor dem Nationalparkzentrum an der Thiemsburg und damit mitten im Hainich. Enthüllt wurde sie am Donnerstagmittag von Nationalpark-Leiter Manfred Großmann und Umweltstaatssekretär Olaf Möller (Grüne).

Das fragil wirkende Boot aus Glas liegt in einer hölzernen, leicht geöffneten Hand. Je nach Blickwinkel wird das Boot entweder überreicht, oder es droht zu entgleiten. „Die Arche soll die Zerbrechlichkeit der Natur, die Hand die Verantwortung der Menschen symbolisieren“, sagt Reiner Eckel vom Landschaftspflegeverein Mittleres Elstertal, der die Arche auf ihrer mittlerweile fünfjährigen Reise durch Deutschland und Europa begleitet.

Das acht Meter lange und etwa acht Tonnen schwere Kunstwerk sei das dritte Projekt dieser Art, erzählt Eckel. Die ursprüngliche Idee stamme aus dem Jahr 2005 und wurde in Bayern verwirklicht. Eigentlich sollte die Arche des Vereins schon länger einen festen Platz einnehmen, durch immer neue Anfragen wird sie allerdings noch bis mindestens Oktober 2023 unterwegs sein.

Verantwortung der Menschen für die Natur

„Die Botschaft kommt an. Wer die Glasarche sieht, will mehr wissen und kommt dann ziemlich schnell darauf, dass es um Naturschutz und den Erhalt der Artenvielfalt geht“, sagt Reiner Eckel.

Im Hainich sei das Kunstwerk so gut aufgehoben, wie an keinem anderen Ort, meint Olaf Möller. „Zu Noahs Zeiten wurde die Arche gebaut, um die Schöpfung zu retten. Tagtäglich erleben wir auch heute, dass wir etwas tun müssen“, so der Staatssekretär.

Viele Menschen gingen immer rücksichtsloser mit der Umwelt um, was sich bereits auf die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen auswirke, sagt auch Manfred Großmann. „Es wird zwar schon viel getan, das aber reicht noch lange nicht aus. Wir müssen den Menschen ins Gedächtnisrufen, dass wir die Verantwortung tragen“, so Großmann. Und dabei soll die Arche nun helfen.