1801, auf seiner Reise nach Bad Pyrmont, fuhr Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) durch Langensalza. Sein Weg führte ihn durch das Erfurter Tor, an der Marktkirche vorbei, durch die Marktstraße der Stadt.

Sein Privatsekretär namens Geist begleitete ihn in seiner Reisekutsche. Ihm diktierte Goethe während der Fahrt durch die Stadt am 5. Juni 1801: „Langensalza, eine kleine aber doch reinliche Stadt. Sie gehört dem Fürsten von Kursachsen. Die Häuser sind nach der alten Manier gebaut, nämlich es stößt immer ein Stockwerk vor dem anderen hervor. Die Einwohner scheinen sich von Ackerbau und Viehzucht zu ernähren, doch wird auch Handel getrieben. Das Rathaus ist eines der zweckmäßigsten und schönsten Gebäude.“

Auch in seinen Briefen an die Frau von Stein erwähnte Goethe später die Sauberkeit der Stadt Langensalza.

Der Dichter war bereits 20 Jahre zuvor in der Region. Vom 7. bis 15. März 1781 war er als Gast des Grafen Jacob Friedemann von Werthern im Schloss Neunheilingen untergebracht.

In seinem Werk „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ verarbeitete Goethe die Familiengeschichte des Grafen und des Schlosses zu einer seiner besten Dichtungen.

Der Zufall brachte Goethe einst auch nach Tennstedt. Nachdem die Mittelachse seiner Reisekutsche brach, führte sein Weg mit einer neuen Kutsche in das nahe Heilbad. So verbrachte der Dichterfürst im Sommer 1816 eine siebenwöchige Heilkur im Schwefelbad.

Dem Heimatforscher Frank Henning zufolge, begann Goethe hier mit dem Redigieren seines Reinecke Fuchs und mit der Niederschrift des Rochusfestes.

Und er lernte Cölestin August Just kenn, in dessen Haus man sich damals oft zu Gesellschaften traf. Zu den Gästen zählte auch der berühmte Homer-Kritiker Friedrich August Wolf, der ebenfalls in Tennstedt zur Kur war.