Schlotheim Corona-Einsatz in Pflegeinrichtung in Schlotheim im Unstrut-Hainich-Kreis.

Großer Corona-Test in Pflegeheim in Schlotheim

151 Menschen – 70 Mitarbeiter und 81 Senioren eines Pflegeheims in Schlotheim – wurden am Montag auf Corona getestet. Das teilte die Kreisverwaltung am Abend mit. Grund dafür sei ein positiver Corona-Test bei einer Bewohnerin gewesen. Daraufhin habe die Taskforce, die schnelle Einsatzgruppe, die Menschen getestet. Aktuelles zum Coronavirus lesen Sie in unserem Blog

Diese Maßnahme wird seit Beginn der Corona-Pandemie zumeist durchgeführt, wenn positive Tests in Pflegeeinrichtungen festgestellt werden, um Pflegebedürftige sowie das Gesundheitssystem zu schützen. Das DRK übernahm bis in die Abendstunden die Abstriche der Bewohner. Die Mitarbeiter wurden durch ein drittes Team, geführt vom leitenden Notarzt Stephan Nautscher-Timmermann, getestet.

Mit den Ergebnissen wird für die nächsten Tage gerechnet.

Neben der Begrenzung der Zahl der Besucher muss im Unstrut-Hainich-Kreis seit 10. Januar – und damit eine Woche eher als in den meisten anderen Thüringer Kreisen -- jeder Besucher eines Pflegeheims per Schnelltest auf Corona getestet werden. Auch die Mitarbeiter müssen regelmäßig zum Test.

Wer mit einem positiven Schnelltest auffällt, muss sich seit dem 18. Januar sofort in häusliche Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt informieren. Das kann dann die Quarantäne beenden – oder auch ein negativer Corona-Test.

Trotzdem wurde in den vergangenen Wochen immer wieder das Virus in Pflege-Einrichtungen hineingetragen.