Grüne aus Unstrut-Hainich und Wartburgkreis küren Bundestagskandidaten

Justus Heuer aus Jena will für die Grünen im Wahlkreis 190 als Direktkandidat zur Bundestagswahl antreten.

Bad Langensalza. Die Wahlversammlung der beiden Kreisverbände findet in Bad Langensalza statt.

Die Kreisverbände von Bündnis 90 / Die Grünen aus Unstrut-Hainich und dem Wartburgkreis küren am Samstag ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September. Die Wahlversammlung für den Wahlkreis 190 – der Eisenach und die beiden Landkreise abdeckt – findet laut Mitteilung ab 10 Uhr im BUND-Naturgarten in Bad Langensalza statt. Der bisher einzige Bewerber ist der 21-jährige Justus Heuer aus Jena. Der Physikstudent ist seit 2018 Mitglied bei den Grünen.