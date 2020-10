Ich stehe in einem Baumarkt in Mühlhausen oder Bad Langensalza – völlig egal, wo genau – und blättere in der Klebstofffibel. Das ist eine knapp 50 Seiten dicke, kostenfreie Broschüre, die Expertenwissen zu Leimen und Klebstoffen verspricht und mich in ihren Bann zieht.

Da ist von Adhäsion und Kohäsion die Rede, von Hasenleim, Hausenblasenleim und kanadischem Fischleim. Nie wieder werde ich den Kernsatz der klebetechnischen Konstruktion vergessen: „Die Beanspruchung muss kleiner sein als die Beanspruchbarkeit!“. Das gilt doch eigentlich für jeden Lebensbereich, oder? So ein Leim ist schließlich ja auch nur ein Mensch. Beim Zusammenpappen zweier Bauteile wird die Eckverbindung mit Schwalbenschwanzzinken als optimal empfohlen. Wäre das nicht ein kostengünstiger Ansatz, um das Bahnhofsgebäude in Großengottern oder das Bad Tennstedter Novalishaus zu retten? Flächiger Auftrag des Propellerleims – am besten in Form einer Leimraupe – mit anschließender Verbindung per Schwalbenschwanzzinken. Sollte es noch rutschen, könnte die Gorilla-Klemme zum Einsatz kommen, eine Leimzange mit beweglichen Backen. Deutsch ist eine so wunderbare Sprache.