Herbsleben setztauf einen Sicherheitsdienst

Mit einem Sicherheitsdienst wie auf diesem Archivfoto aus Baden-Württemberg – will man in Herbsleben gegen die lärmenden Jugendlichen vorgehen.

Die Gemeinde Herbsleben will nun doch mit einem Sicherheitsdienst für Ruhe im Dorf sorgen. Das beschloss am Dienstagabend der Hauptausschuss. 9000 Euro liegen dafür bereit. Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) hatte ursprünglich 24.000 Euro im Haushalt dafür eingeplant. Der Gemeinderat entschloss sich jedoch, 15.000 davon in die Jugendarbeit und damit in die Prävention zu investieren. Durchaus mit Erfolgen, wie Sozialarbeiter Hannes Hölzel sagte. Seit Mai sei er im Einsatz und habe inzwischen „einen guten, einen sehr guten Draht zu einigen Problemfällen“ gefunden.