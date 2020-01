Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Historische Ratssitzung

Ein Stück Regionalgeschichte wird am kommenden Montag geschrieben, wenn der Rat der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen zu seiner ersten Sitzung überhaupt zusammenkommt. Die Stadt ist aus der Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim hervorgegangen. Neben Formalia wie Hauptsatzung, Feuerwehrsatzung und Geschäftsordnung wird der Rat auch diverse Investitionen und Bauvorhaben besprechen. Zudem soll der städtische Haushalt für dieses Jahr eingebracht und zur weiteren Beratung in die Ausschüsse gegeben werden. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die Vorbereitung der Bürgermeister- und Stadtratswahl sowie der Wahl des Ortschaftsbürgermeisters in Kleinwelsbach. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Saal der Gemeindeschenke in Bothenheilingen.