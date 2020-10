Informationen über Krebsvorsorge in Bad Langensalza

Ein Früherkennungsprogramm für Brustkrebs wird am Mittwoch, 7. Oktober, in Bad Langensalza vorgestellt. An einem Informationsstand auf dem Neumarkt sollen Fragen dazu beantwortet werden, heißt es in einer Mitteilung des Programms.

Als Anlass wird der Oktober als Brustkrebsmonat genannt. In Deutschland sei Brustkrebs die häufigste Krebsart bei Frauen. Die meisten erkranken nach dem 50. Lebensjahr. Mindestens jede zehnte Frau sei betroffen. Die Früherkennung werde allen Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren angeboten. Die Kosten würden von allen Krankenkassen übernommen.

Infostand, 7. Oktober, 10 bis 14 Uhr, Neumarkt in Bad Langensalza