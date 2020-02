Kemmerich-Wahl: Verhaltene Euphorie bei FDP Unstrut-Hainich

„Ich habe mein Ziel erreicht: Ich wollte Rot-Rot-Grün verhindern und das ist mir gelungen.“ So wertete am Mittwochnachmittag Christoph Kindervater die Wahlgänge zum Thüringer Ministerpräsidenten. Der parteilose Sundhäuser Bürgermeister war von der AfD ins Rennen geschickt worden. Im letzten, dem entscheidenden Wahlgang, holte er keine Stimme mehr. Stattdessen verhalf die AfD Thomas Kemmerich (FDP) ins Amt.

Ronny Hermann Poppner spricht – wie Kindervater – von einem eingelösten Wahlversprechen, das „kommunistische Experiment“ und das „Kapitel Ramelow“ zu beenden. Poppner sitzt für die AfD im Mühlhäuser Stadtrat und im Kreistag, ist stellvertretender Vorsitzender des Nordthüringer AfD-Regionalverbands. „Der Kommunismus ist das größte Verbrechen an der Menschheit, das wollten wir beenden. Das ist uns gelungen; mehr wollten wir nicht.“ Ohne nach links oder rechts „auszuschlagen“, werde es jetzt schwierig, Mehrheiten zu bekommen, „aber das muss Herr Kemmerich mit sich und seiner Partei ausmachen“.

Diese Partei, also die FDP, ist sowohl im Landtag wie auch im hiesigen Kreistag kleinste Fraktion und schwankte am Mittwoch zwischen Euphorie und Resignation. „Diesen Vorgang im Landtag kann ich eigentlich noch gar nicht objektiv bewerten. Grundsätzlich freue ich mich, dass es nun einen Ministerpräsidenten der FDP gibt. Ich hätte mir aber eine andere Konstellation gewünscht, in der es dazu kommen würde“, sagte der FDP-Kreisvorsitzende Alexander Kappe. Der FDP obliege nun jene Verantwortung zur Regierungsbildung, die eigentlich der Linken zugefallen ist. Er verwahrte sich gegen Schlagzeilen und Aussagen, dass Thomas Kemmerich ein Ministerpräsident von Gnaden der AfD sei. „Wenn man die Wahl zwischen Pest und Cholera hat, nimmt man eine dritte Option. Wir haben den einzigen wählbaren bürgerlichen Kandidaten gestellt.“

Tino Gaßmann, Kreissprecher der Grünen, spricht von einer inszenierten Wahl. „An ein Zufallsergebnis glaubt keiner mehr“, sagte der Mühlhäuser. FDP und CDU spielen aus seiner Sicht mit der Demokratie, machen Rassisten und Faschisten salonfähig. Er forderte den Rücktritt des FDP-Mannes Thomas Kemmerich als Ministerpräsident.

Grüne fordern Rücktritt von Thomas Kemmerich

Claudia Zanker, die SPD-Kreisschefin, zeigte sich „fassungslos und erschüttert“. Dass sich Kemmerich im Landtagswahlkampf so klar gegen die AfD positionierte, habe sie „richtig gut gefunden“. Es sei ein Widerspruch, dass er sich nun mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten habe wählen lassen. Darum sei es nur konsequent, dass die SPD eine Zusammenarbeit bei der Bildung einer neuen Regierung ausschließt. Gesprächsangebote der Sozialdemokraten habe es nach der Wahl genügend gegeben, die seien von der FDP nicht gewollt gewesen. In den Reihen der CDU habe Claudia Zanker mehr Fürsprecher für Rot-Rot-Grüne-Positionen geglaubt: „Es gab in der Kommunalpolitik viele Überschneidungen.“ Die Linke müsse als Partei mit den meisten Stimmen den Ministerpräsidenten stellen.

Bei der Linke sitzt der Stachel tief. Auf eine Einschätzung der Ereignisse angesprochen, verwies die Linke-Landtagsabgeordnete Cordula Eger aus Herbsleben auf ihre Fraktionsvorsitzende. Der Co-Kreisvorsitzende Dirk Anhalt bezeichnete es als eine Katastrophe, dass sich eine vermeintlich liberale Partei von Faschisten unterstützen lasse. Gerade in Thüringen, wo 1930 die erste Landesregierung mit Beteiligung der NSDAP gebildet wurde. „Nach 75 Jahren geht es wieder los. Ich dachte, der Mist sei vorbei“, sagte Dirk Anhalt.

Der CDU-Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Jonas Urbach war am Mittwoch nicht erreichbar.