Kinos in Bad Langensalza und Mühlhausen in der Klemme

Die beiden Kinos im Unstrut-Hainich-Kreis leiden unter den nach wie vor geltenden Einschränkungen durch die Coronakrise. Das Burgtheater Bad Langensalza muss einen Besucherrückgang von 65 Prozent verkraften. Im Filmpalast Mühlhausen können durchschnittlich nur 25 Prozent der Plätze verkauft werden. Darüber informieren die Theaterleiter Sven Helmschrot aus Bad Langensalza und Jürgen Deisting aus Mühlhausen auf Anfrage dieser Zeitung.

Burgtheater Bad Langensalza hat Reserven bis Frühjahr

Seit Mitte März haben die Kinos mit massiven Umsatzeinbußen zu kämpfen – die hiesigen Lichtspielhäuser bilden keine Ausnahme. Direkt auf die Zukunft des Mühlhäuser Filmpalastes angesprochen, antwortet Jürgen Deisting: „Wir versuchen mit allen Mitteln das Überleben aller Kinos unserer Gruppe zu sichern und freuen uns, dass uns unsere Gäste treu bleiben und uns durch Ihren Besuch dabei unterstützen. Kino ist viel mehr als Filme schauen und wir hoffen, dass wir auch in den kommenden Jahren unseren Mühlhäuser Gästen ein abwechslungsreiches Programm bieten können.“

Jürgen Deisting leitet die Filmpalast-Kinos in Mühlhausen und Nordhausen. Foto: Marco Kneise / TA

Sven Helmschrot wird konkreter. Sofern die aktuelle Situation andauere, würden im Burgtheater im Frühjahr die Türen schließen. Aktuell sei er dankbar für eine Förderung vom Land. Auch könne er sich einen Aufruf zum Crowdfunding vorstellen, also eine Art Gruppenfinanzierung aus der Bevölkerung mit Kleinstbeträgen zum Erhalt des Kinos. Aber so weit sei es noch nicht.

Die Mindestabstände im Kino sind für Jürgen Deisting und Sven Helmschrot ein zweischneidiges Schwert. „Es trägt zur allgemeinen Sicherheit bei und trägt dazu bei, dass sich unsere Gäste bei uns sicher und wohl fühlen. Natürlich sorgen die Abstandsregeln dafür, dass uns nur eine stark beschränkte Sitzplatzkapazität zur Verfügung steht“, so Jürgen Deisting.

Sven Helmschrot ist überzeugt, dass es ganz ohne Abstände auch nicht funktionieren würde. „Die Menschen setzen sich in der aktuellen Situation nicht in ein volles Kino, da ist die Angst vor einer Ansteckung zu groß“, sagt er. Doch zumindest eine Verringerung des Abstandes auf einen Meter wäre ihm lieb.

James Bond & Co kommen später nach Bad Langensalza und Mühlhausen

Die Sehnsucht nach Kino ist ungebrochen, weiß Jürgen Deisting: „Die Menschen sehnen sich sehr wohl nach Kino und Veranstaltungen allgemein. Kino ist durch die Couch zuhause nicht zu ersetzen.“

Sven Helmschrot betreibt seit 2009 das Burgtheater in Bad Langensalza. Foto: Jens König / TA

Doch aktuell müssen sich die Kinobetreiber etwas einfallen lassen. Denn das Filmangebot ist überschaubar. Viele deutsche wie internationale Produktionen werden zurückgehalten. Große Filmstudios wie Disney, Sony Pictures, Paramount oder Warner Brothers haben potenzielle Kassenschlager auf Eis gelegt. Zu groß ist das finanzielle Risiko, wenn millionenteure Filme nur von einer Handvoll Zuschauer gesehen werden. Eines der bekanntesten Beispiele ist der neue James-Bond-Film, der nun im April 2021 anlaufen soll.

„Wir hätten den Bond gezeigt, auch wenn wir in Bad Langensalza eigentlich weniger auf große Blockbuster sondern auf Familienfilme ausgerichtet sind. Andererseits eröffnen sich mit der Verschiebung neue Möglichkeiten. So können wir den Saal am Sonntagnachmittag auch mal für Geburtstage oder später für Weihnachtsfeiern zur Verfügung stellen“, sagt Sven Helmschrot. Auch Klassiker auf der großen Leinwand seien eine Option.

„Wir haben auch schon vor Corona immer wieder unser Programm durch Sondervorstellungen, Konzertübertragungen und Spezials bereichert. Die Resonanz ist größtenteils sehr gut“, resümiert Jürgen Deisting.

Beide Kinos zeigen seit einigen Wochen verstärkt Filme mit Thüringer Bezug, dies geht auf ein Sonderförderprogramm des Landes zurück.