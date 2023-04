Klangwerkstatt im Mühlhausen Kulturverein 3K

Mühlhausen. In dem Ferienprojekt soll die Lust und Neugierde auf Musik und Theater geweckt werden.

Mit einem neuen Projekt möchte der Verein 3K-Kunst, Kultur, Kommunikation Grundschülern die Ferienzeit versüßen. In der „Klangwerkstatt“ soll die Lust und Neugierde auf Musik und Theater geweckt werden, heißt es in einer Ankündigung. Anmelden können sich Kinder von acht bis zwölf Jahren. In zwei Stunden erfahren sie viel über Klänge, Geräusche und Töne und können sich selbst ein kleines eigenes Instrument aus herkömmlichen Gegenständen bauen, welches dann in einer Klanggeschichte ausprobiert werden darf.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 3 Euro. Anmeldungen (Telefon: 03601/440937) werden für Freitag, 14. April, um 10 Uhr, angenommen. Die restlichen Termine sind ausgebucht.