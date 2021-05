Kommunalaufsicht muss Frage um Stadtbrandmeister klären

Wie soll die Besetzung des obersten Brandschutzpostens in Bad Langensalza ablaufen? Dazu hat sich das Thüringer Landesverwaltungsamt nicht positioniert. Denn zuständig ist das Landratsamt.

Bad Langensalza. Thüringer Landesverwaltungsamt hat geplantes Verfahren in Bad Langensalza nicht bestätigt.

In der Debatte um den hauptamtlichen Stadtbrandmeister hat das Thüringer Landesverwaltungsamt (LVA) am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung folgendes klargestellt: Von Seiten der Behörde sei nicht bestätigt worden, dass der Posten ohne Ausschreibung durch den amtierenden ehrenamtlichen Stadtbrandmeister besetzt werden könne. In Rahmen der Stadtratsdebatte über dieses Thema waren entsprechende Aussagen gefallen. Für diese Frage sei auch nicht das Landesverwaltungsamt, sondern die untere Kommunalaufsicht beim Landratsamt zuständig, teilte ein LVA-Sprecher mit.