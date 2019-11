Lebendige Adventskalender in Bad Langensalza und Ufhoven

Es ist eine vorweihnachtliche Version vom Tag der offenen Höfe und Gärten. Auch in diesem Dezember werden Familien, Vereine und Einrichtungen ihre Türen für Gäste öffnen und ein Programm anbieten. Sie beteiligen sich am lebendigen Adventskalender. Zwei dieser Aktionen gibt es in Bad Langensalza – in der Kernstadt und in Ufhoven.

Genügend Protagonisten zu versammeln – also mindestens 24 – ist nach Aussagen der Organisatoren weder in Bad Langensalza noch in Ufhoven ein Problem. Das Projekt ist ein Selbstläufer, bestätigt Pfarrer Friedrich Berger vom Erprobungsraum, der zum Organisationsteam des städtischen Kalenders gehört. „Es gibt einige bekannte und viele neue Mitstreiter. Wir hatten mehr als 24 Bewerber. Das zeigt, wie viele Gruppen sich präsentieren wollen. Das Ziel ist es, dass Vereine, Einzelpersonen und Gruppen etwas von sich präsentieren. Die Besucher bekommen einen Eindruck, auf wie viele Arten die Adventszeit gefeiert wird“, sagt er.

Für den Ufhover Kalender hält Katrin Bauer die Fäden in der Hand. Auch sie habe bereits Zusagen für das kommende Jahr. „Angefangen haben wir mit zehn Mann, inzwischen sind es 20 bis 30 Besucher pro Tag. Manche besuchen auch jedes Türchen“, weiß sie zu berichten. Ein festes Ritual gebe es nicht, jedem Teilnehmer sei die Gestaltung des Abends selbst überlassen, ob nun Lieder gesungen, Geschichten vorgelesen oder Spiele gespielt werden. Im Unterschied zum Kalender in der Stadt sind es in Ufhoven vorrangig Familien, die ihre Türen öffnen. Auch Katrin Bauer selbst beteiligt sich. Für den 4. Dezember lädt sie nach Sankt Wipperti zum Kirchenkino ein. „Ich habe mir eine Leinwand und einen Beamer besorgt und will die Weihnachtsgans Auguste vorführen. Erst vorlesen, dann den Film zeigen. Das gehört für mich zur Weihnachtszeit dazu“, sagt sie.

Für Friedrich Berger ist der Advent eine gute Zeit, um unterschiedliche Impulse aufzunehmen, mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen und Gemeinschaft zu spüren. Jedes Türchen des städtischen Adventskalenders werde mit einem Vers eröffnet, die weitere Gestaltung obliege den Gastgebern. Im Unterschied zu Ufhoven sind in Bad Langensalza viele Vereine und Einrichtungen beteiligt – vom Stadtmauerturm bis zum Apothekenmuseum. In Bad Langensalza öffnen die Türen 17 Uhr, in Ufhoven 18 Uhr. Am Heiligabend lädt die Jesus-Haus-Gemeinde für 15 Uhr ein, in Ufhoven findet 17.30 Uhr ein Gottesdienst statt.

Die Gastgeber vom 1. bis 24. Dezember wird unsere Zeitung täglich veröffentlichen