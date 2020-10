Leserbrief zum Merxleber Teich ist Ortsgespräch

Ein Leserbrief, der am 7. Oktober in dieser Zeitung abgedruckt wurde, hat für Aufsehen in Merxleben gesorgt. Der Brief preist die Entwicklung des Dorfteichs zu einem Naherholungsgebiet und lobt das diesbezügliche Engagement des ehemaligen Ortsteilbürgermeisters und ansässiger Firmen. Die Darstellung sei zumindest überzogen oder gar unzutreffend, so der Tenor der Kritiker.

Der Brief vertieft jenen Spalt, der mit der Amtsübernahme des neuen Ortsteilbürgermeisters Jan Edelhäußer (parteilos) eigentlich hätte überwunden werden sollen. Merxleben war lange Jahre in zwei Lager geteilt. Der Streit ging unter anderem um Baumfällungen, die Feuerwehr und Immobilienverkäufe. Ihn hätten viele auf die Schilderungen in dem Schreiben angesprochen, bestätigte Jan Edelhäußer am Montag. Er wolle davon absehen, sich ausführlicher zu äußern. Denn eigentlich sei es zurzeit ruhig im Ort. Über die weitere Entwicklung am Teich informierte er in der jüngsten Ortsteilratssitzung. Demnach soll am 5. November die in den Herbst verschobene Pflanzung neuer Bäume rund um den Teich nachgeholt werden. 22 Bäume sollen im Rahmen des Kreis-Projekts „Herzlich grün“ eingesetzt werden und jene kranken Pappeln ersetzen, die im Frühjahr gefällt wurden. Zudem sei ein Arbeitseinsatz geplant, um der Seerosen Herr zu werden, die auf dem Teich wachsen. „Wir wollen versuchen, auch die Wurzeln zu entfernen, sonst treiben sie immer wieder. Eine matschige Arbeit, das geht nur mit Watthosen“, so Jan Edelhäußer. Bis der Teich zum Bürgerpark umgestaltet ist, werden wohl noch Jahre vergehen. Hilfreich für die Entwicklung wäre aus Sicht des Ortsteilbürgermeisters, wenn die Stadt auch die direkt angrenzenden Grundstücke übernehmen würde – der Teich selbst ist in öffentlicher Hand. Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) stand diesem Ansinnen auf eine Anfrage dieser Zeitung eher ablehnend gegenüber.